南米ブラジルのリオデジャネイロで大規模なギャング掃討作戦が行われ、少なくとも64人が死亡しました。ロイター通信によりますと、リオデジャネイロで28日、犯罪組織の取締り作戦が行われ、少なくとも64人が死亡しました。当局の説明によると、このうち4人は警察官で、それ以外の死亡者は麻薬の密売に関わっていた疑いがある人物だということです。来月、国内で気候変動対策について交渉するCOP30が開かれるのを前に行われたもので