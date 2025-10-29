「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラ資源ごみのシール剥がしは「だいたいで大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「プラ資源のシールはだいたいで大丈夫です！」と投稿。 その理由として、「リサイクル過程で熱を加えることでシールがなくなるので大丈夫です。」と説明しました