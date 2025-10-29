とちぎテレビ 障がいや病気などの理由で働くことが難しい人の就労を支援する「就労継続支援」サービス。宇都宮市で３つの事業所を運営する「ＴＯＭＯＳｃｏｍｐａｎｙ」が今年で創業１０周年を迎えました。 モノを大切にする中で生まれた日本の文化、「刺し子」や古い布、ボロを新たな目線でブランド化し『福祉×クリエイティブ』、『境目のない世界』の実現を目指し、奮闘しています。 宇都宮市東宝木町のアトリ