とちぎテレビ 日光市教育委員会は２８日細尾ドームリンクから電線６本、およそ６万円相当が盗まれ 日光警察署に被害届を提出したと発表しました。 ２７日夕方、管理を委託している公社の職員がリンク裏手の機材庫から電線が切断され盗まれているのを発見しました。 リンクは、１１月８日にオープンを予定していますが、設備トラブルで作業が遅れているということです。