28日午後、秋田市の城南中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと28日午後2時45分ごろ、自宅にいた50代の女性が秋田市楢山城南町の林の中にいる1頭のクマを目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。すぐ近くには民家があり、城南中学校までは約150メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。