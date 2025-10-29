28日夕方、上小阿仁村の上小阿仁小中学校の駐輪場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと28日午後4時40分ごろ、上小阿仁村小沢田字上ノ岱の上小阿仁小中学校の駐輪場にクマ1頭がいるのを、車で走っていた40代の女性が目撃しました。近くの民家までは約20メートルで、警察が注意を呼びかけています。