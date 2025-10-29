プレミアリーグで、セットプレイからのゴールが増えている。現在首位のアーセナルは、16得点のうち11得点をセットプレイから決めている。第9節終了時点で生まれた241ゴールのうち、45ゴールがセットプレイによるもので、全体の19％を占めている。『sky sports』は、これは歴代最多の数字であると報じている。唯一、セットプレイから得点を記録していないのがマンチェスター・シティだ。ペップ・グアルディオラ監督は、この傾向を否