2017年 ジュネーブモーターショー（筆者撮影）【写真】筆者が見てきた日欧米、中国、ASEANのモーターショー長く「東京モーターショー（TMS）」として親しまれた日本の国際自動車ショーが、前回（2023年）の開催から「ジャパンモビリティショー（JMS）」と名称を変えている。これは、電動化や自動運転をはじめ、多様な「モビリティ」へと変わりゆく自動車の変革を受けてのもの。世界的にもモーターショーのあり方は、変わりつつある