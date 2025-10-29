29日未明、石川県加賀市の国道8号で軽乗用車がクマと衝突しました。クマはその場で死に、運転していた女性にけがはありませんでした。29日午前0時50分ごろ、加賀市熊坂町の国道8号で金沢方面に走っていた軽乗用車が左から出てきたクマと衝突しました。警察によりますと、運転していた30代女性にけがはありませんでした。クマは体長約1メートルで、その場で死んだということです。事故の約30分前には、近くに住む人から「民家の庭に