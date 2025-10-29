ロッテの秋季キャンプが29日、宮崎県都城市の都城運動公園でスタートした。11月17日まで実施され、15日に広島、16日に韓国・斗山と練習試合を予定している。初日はメイン球場で歓迎セレモニーが行われ、サブロー新監督は「この素晴らしい環境を整えてくださった関係者の皆様、心から感謝いたします。ありがとうございます。我々は今年、断トツの最下位でした。その悔しさを胸に、あの伝説のキャンプ、伊東キャンプを超えるよう