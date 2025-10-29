モデルでフルート奏者のCocomi（24）が29日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「Perfect weather.」と書き出したCocomi。ススキ畑で秋を感じさせる散歩ショットを掲載した。トレードマークの重めパッツン前髪と、艶やかなロングヘアが日光に照らされキラリ。ロングスリーブカーディガンにジーンズを合わせたラフな服装も公開した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚