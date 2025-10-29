セブンｰイレブン・ジャパンは10月24日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」を、全国のセブンｰイレブン店舗で販売している。「一番くじ 僕のヒーローアカデミア -幸せの上に-」今回の一番くじは、クライマックスへと向かうTVアニメ第8期の放送に合わせ、ヒーローとヴィランたちによる激戦の瞬間と、その根底にある「幸せの記憶」に焦点を当てた企画。躍動感あふれる戦闘シーンから