10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ABEMA¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÈÖ³°ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£24ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¤¬¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤âÃÇ¤Ã¤¿Ç¯¾å¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¥Ï¥°¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û24ºÍ¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÄ¶¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À­¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À­¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼