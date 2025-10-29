日本を訪問していたアメリカのトランプ大統領が3日間の日程を終え、韓国へ29日朝出発しました。【映像】「エアフォースワン」に向かうトランプ大統領トランプ大統領は午前9時ごろ宿泊先のホテルを出発し、専用ヘリコプター「マリーンワン」に乗り換えて羽田空港に向かいました。そして午前9時半すぎ、羽田空港で大統領専用機「エアフォースワン」に乗り込み、韓国へ向け出発しました。韓国では米韓首脳会議のほか、関税や