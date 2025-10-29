下院共和党大会に出席した起業家のイーロン・マスク氏＝２０２４年１１月、米首都ワシントン/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米起業家のイーロン・マスク氏は２７日、インターネット上の百科事典サイト「ウィキペディア」の独自版となる「Ｇｒｏｋｉｐｅｄｉａ（グロッキペディア）」を公開した。世界有数の富豪であるマスク氏は自身の見方に沿った代替的な情報・メディア基盤の構築を一段と進めている。記事には、マスク氏