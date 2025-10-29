LE SSERAFIMが、新シングル『SPAGHETTI』でワールドクラスの人気を再び証明した。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”10月24日にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』が、オリコン「デイリーシングルランキング」（10月27日付）で売上枚数7.6万枚を記録し、1位に輝いた。LE SSERAFIMは、1stミニアルバム『FEARLESS』、2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』、1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』、3rdミニアルバ