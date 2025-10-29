日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日18時に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、発売初日に総出荷枚数110万枚を突破して“ミリオンセラー”を達成した。【独自写真】「新たなスタート」&TEAM、韓国デビュー現場これにより&TEAMは、日本と韓国の両国でミリオン出荷を記録するという、日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。“Japan to Global”を掲げる彼らが、そのスローガンを現実のも