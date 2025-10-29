岡山中央警察署 他人名義のキャッシュカードを使って岡山市で現金を不正に引き出したとして、自称福岡市のアルバイトの男(21)が28日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は28日、岡山県笠岡市に住む80代女性名義のキャッシュカードを使い、岡山市北区のコンビニエンスストアのATMで2回にわたり、現金100万円を引き出した疑いが持たれています。 カードは何者かと共謀して不正に入手し