都市部から自然の中まで快適・安心な走りを実現三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年10月29日、同日より開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて、コンセプトカー「ELEVANCE Concept（エレバンス コンセプト）」を世界初公開しました。クアットモーター式4WDと独自の四輪制御技術「S-AWC (Super All Wheel Control)」を組み合わせ、都市部から自然の中まで、様々なシーンで快適かつ安心感のある走りの実現を目指