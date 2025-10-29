パワートレインは第3世代eパワーを搭載10月29日、日産自動車（以下、日産）はジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025において、2026年夏に発売予定の新型『エルグランド』を先行公開した。【画像】満を持して15年ぶりフルチェン！新型『日産エルグランド」来夏発売全103枚日産のLLクラスミニバンであるエルグランドは、1997年に初代が登場。FRプラットフォームに3.3LのV6エンジンを搭載し、広い室内と高級な内装を両立させた