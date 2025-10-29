クワッドモーター4WDにS-AWCの組み合わせ三菱自動車工業（以下、三菱）は、ジャパンモビリティショー2025において、電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー『エレバンス・コンセプト』（以下、エレバンス）を世界初披露した。【画像】次期パジェロ？クワッドモーター4WD採用の電動クロスオーバーSUV『三菱エレバンス・コンセプト』全39枚その車名は、英語の『Elevate（高める・昇華させる）』と『Advance（前身・進化）』を組み