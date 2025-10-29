モデル末期？ながら今なお高い人気10月29日、三菱自動車工業（以下、三菱）はジャパンモビリティショー2025において、大幅改良されたオールラウンドミニバンの『デリカD:5』を発表。予約注文を10月30日から開始し、発売は今冬を予定している。【画像】昨年は過去最高の販売！唯一無二のオールラウンドミニバン『三菱デリカD:5』が大幅改良全35枚『デリバリーカー』に車名を由来するデリカは、1968年に初代『デリカ・コーチ』登場