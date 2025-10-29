【新華社大理10月29日】中国雲南省大理ペー族自治州で24日夜、2025中国アウトドアスポーツ産業大会が開幕した。開幕式ではドローンによるショーが行われ、数多くのドローンが夜空にアウトドアスポーツに関連するさまざまな図柄を描いた。