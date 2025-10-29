【新華社大理10月29日】中国雲南省大理ペー族自治州で24日夜、2025中国アウトドアスポーツ産業大会が開幕した。全国から業界関係者や専門家、スポーツ愛好家らが自治州内の蒼山と洱海（じかい）のほとりに集い、恵まれた自然環境を分かち合いながらアウトドアスポーツの魅力に触れ、発展の可能性を議論した。開幕式では「中国アウトドアスポーツ産業発展報告（2024〜25）」が発表された。大会は中華全国体育総会が主催し