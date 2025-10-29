国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」の会場が２９日、報道陣に公開された。今回は過去最多の約５００企業・団体が参加する。国内外の自動車メーカーは新型車や試作車を展示するほか、部品メーカーや通信会社も自動運転に関する最新技術などを公開し、来場者にモビリティー（移動手段）の将来像を提示する。会場は東京ビッグサイト（東京都江東区）で、３０日は関係者向けの公開、一般公開は３１日〜１１月９日