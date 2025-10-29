日産自動車は29日、東京ビッグサイトで行われた「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」のプレスデー（一般公開10月31日〜11月9日）で、新型『エルグランド』を世界初公開した。2026年夏に発売予定という。【写真多数】洗練された高級感あふれるデザイン…新型『エルグランド』内外装全部見せ1997年に発売した初代『エルグランド』は、ゆとりのある広い室内と高級な内装を両立させた「プレミアムミニバン」のパイオニアとして、日本に新