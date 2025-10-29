将棋の第73期王座戦勝利から一夜明け、記者会見する伊藤匠二冠＝29日午前、甲府市将棋の第73期王座戦5番勝負で、全8タイトルのうち七冠を保持していた藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝を破り、初の王座を奪取した伊藤匠二冠（23）が29日、一夜明けて甲府市で記者会見し、「フルセットまで戦うことができ、自分の良い部分が出せて充実した時間を過ごすことができた」と喜びを語った。伊藤二冠は2024年