今年のクリスマスは、やさしいイラストと甘い香りに包まれて。メリーチョコレートカムパニーが手がける「メリーのクリスマススイーツ」が、11月1日（土）より全国の百貨店・量販店・オンラインショップで登場します。絵本作家・おおでゆかこ氏によるあたたかなデザインと、星やスノーマンなどのモチーフをあしらった限定チョコレートが、心ときめく季節を演出します♡ メリ