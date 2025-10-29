28日午後、由利本荘市のボートプラザアクアパルの駐車場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと28日午後1時半ごろ、由利本荘市北裏地のボートプラザアクアパルの駐車場にクマがいるのを、駐車中の車の中から60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。近くの民家までは約10メートルで、警察が注意を呼びかけています。