28日午後、秋田市の秋田高校の敷地内でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと28日午後2時45分ごろ、秋田市手形字中台の秋田高校の学校関係者が、校舎の中から敷地内にいるクマ2頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルと約50センチで、親子とみられます。警察が注意を呼びかけています。