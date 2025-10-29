連合三重の定期大会が28日、三重県津市内で開かれ、物価上昇に負けない賃上げや格差是正などに今後、取り組んでいくことを確認しました。定期大会には、連合三重に加盟する県内の労働組合などから約200人が参加。番条喜芳会長は今年の春闘で5％を超える賃上げを2年連続で実現出来たことに触れた上で「物価上昇は続いており、実質賃金については一時的にプラスに転じたものの、8カ月連続のマイナス。来たる春闘に向け、物価高に負け