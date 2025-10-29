全国でクマによる被害が相次ぐ中、自治体の判断で住宅地などでの猟銃の使用を可能とする「緊急銃猟」の制度が9月に始まったことを受け28日、三重県津市では「緊急銃猟」を想定した机上訓練が行われました。訓練は、津市の担当者のほか警察や消防、猟友会などから約20人が参加し、ツキノワグマに対する「緊急銃猟」を想定して行われました。9月から運用が始まった「緊急銃猟」は、人の日常生活圏にクマやイノシシが出没した場合、安