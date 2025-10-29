「ローソン」は、10月30日（木）から、「Disney go out collection」第4弾としてポーチなど限定アイテムを、全国の店舗で発売する。【写真】どのデザインもすてき！ブラインド商品の「アクリルミラー」も■ダークな魅力いっぱいのグッズ今回登場するのは、ディズニーヴィランズをモチーフにした日常使いにぴったりの「ポーチ」と「アクリルミラー」のオリジナルグッズ2品。「ポーチ」は、マレフィセントとアースラの2種展