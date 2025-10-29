生成ＡＩでフィッシングサイトを開設したとして逮捕・起訴された男２人について、警察は新たに、不正入手したカード情報で決済サービスへのチャージを繰り返したなどの疑いで送検しました。住居不定・無職の吉岡真也被告（３０）ら２人は、生成ＡＩで大手通販サイトになりすました偽のフィッシングサイトを開設したなどとして、不正アクセス禁止法違反の罪に問われています。警察によりますと、吉岡被告らは偽造した身分証で