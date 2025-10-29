◇ワールドシリーズ第4戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。5回の第3打席は3球で見逃し三振に倒れ、悔しさをあらわにした。1―2の5回1死で迎えた第3打席、相手先発・ビーバーの初球、低めナックルカーブを狙ったが、自打球が左足スネに当たり痛み