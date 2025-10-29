ハリケーン「メリッサ」の上陸を前にサンティアゴデクーバの村を歩く男性＝２８日/Ramon Espinosa/AP（ＣＮＮ）勢力が最も強い「カテゴリー５」のハリケーン「メリッサ」が現地時間の２８日、ジャマイカに上陸し、洪水や停電などの被害が広がっている。２９日未明にはキューバに上陸する見通しで、沿岸部は既に大雨や暴風に見舞われている。メリッサは勢力を弱めて「カテゴリー３」のハリケーンとなり、約５６メートルの風速を保っ