サッカーのスコットランド・プレミアリーグの名門セルティックの次期監督候補に元アイルランド代表FWのロビー・キーン氏（45）が挙がっていると英紙テレグラフが28日に報じた。現役時代にトットナム（イングランド）などで活躍し、アイルランド代表最多の68得点を記録した同氏は2009〜10年シーズンの後半戦、半年間だけセルティックに期限付きで在籍したことがある。監督としてはマカビ・テルアビブ（イスラエル）と現在指揮を