静岡県警によると、29日午前、静岡市の運送会社駐車場で複数台のトラックが燃えていると119番があった。トラック計17台と倉庫が燃え、隣接する住宅の一部にも延焼した。けが人はいなかった。うち1台から出火したとみられる。