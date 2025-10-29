10代の少年に「ボールを買いに行こう」などと路上で声をかけ、およそ3時間半にわたって連れ回したとして、大学生の男が逮捕されました。警視庁によりますと、大学生の三沢良真容疑者は26日午後、東京・新宿区の公園の近くの路上で10代の少年に「ボールを買いに行こう」などと言って、およそ3時間半連れ回した未成年者誘拐の疑いがもたれています。三沢容疑者は少年を連れて千代田区内の店舗でボールなどを購入し、新宿区内の公園の