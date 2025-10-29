28日朝、大館市の高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと28日午前8時ごろ、大館市柄沢字狐台の大館鳳鳴高校の定時制課程の校舎の中にいた学校関係者が、敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。警察が注意を呼びかけています。