28日朝、大館市の小学校の近くの畑でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと28日午前7時50分ごろ、大館市川口字隼人岱の80代の女性が、自宅敷地内の畑にいるクマ1頭を家の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。川口小学校まで約100メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。