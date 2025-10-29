28日午後、秋田市の明徳小学校の敷地内や千秋公園でクマが目撃されました。警察が警戒にあたっています。秋田中央警察署の調べによりますと28日午後0時20分ごろ、秋田市千秋公園の明徳小学校の校舎前にいた学校関係者が、グラウンドのフェンス上にいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルで、フェンスからおりて千秋公園の方向に立ち去ったということです。明徳小学校では周辺でクマの目撃が相次いでいることか