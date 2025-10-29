「ダイエットしても脚だけ細くならない…」と悩んでいませんか？実は、下半身が痩せにくい原因のひとつが“股関節のかたさ”。股関節がかたくなっているいと血流やリンパの流れが滞り、むくみや脂肪がたまりやすくなります。そこでおすすめなのが、股関節の柔軟性を高めるヨガの簡単ポーズ【カポタアーサナ（小鳩のポーズ）】。太もも・お尻・骨盤まわりをじっくりほぐし、スッとしたしなやか美脚へ導きます。下半身太りの原因は“