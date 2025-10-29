アーセナルのミケル・アルテタ監督はDFウィリアン・サリバとFWガブリエル・マルティネッリが起用できる状態ではないことを明かした。英『スカイスポーツ』が伝えている。26日のプレミアリーグ第9節でクリスタル・パレスと対戦したアーセナル。MFエベレチ・エゼの決勝点で1-0の完封勝利を収めたものの、サリバ、MFデクラン・ライス、DFリッカルド・カラフィオーリが負傷交代し、試合後にマルティネッリの負傷も確認されていた。