[10.28 DFBポカール2回戦 フランクフルト 1-1(PK2-4) ドルトムント]DFBポカール2回戦が28日に開催され、MF堂安律が所属するフランクフルトはドルトムントに1-1で突入したPK戦の末に敗れた。堂安は右ウイングバックで先発フル出場。PK戦では2人目のキッカーを務めたが、無念の失敗となった。ホームのフランクフルトは前半7分に先制。MFマリオ・ゲッツェのスルーパスからFWアンスガー・クナウフが抜け出し、右足で流し込んだ。