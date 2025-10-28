不倫するリスクは高いと分かっていても、不倫に走る男性は少なくありません。そこで今回は、そんな不倫に走る男性に見られる「特徴」を紹介します。妻との関係にストレスを感じている夫婦関係にストレスを抱えている男性は、その解消の手段として不倫に走ることがあります。特に、家庭内で存在価値を見出せない場合、自分を必要としてくれる相手を家庭の外に求めるようになるのです。ただし、実際には妻との関係が円満であっても、