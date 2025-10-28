交際することで運気を好転させてくれる「アゲマン女性」を密かに探している男性は少なくありません。そこで今回は、男性が憧れる「アゲマン女性」に共通することを紹介。ぜひその共通点を身につけてみてください。｜男性の負担になるような行動をしない彼女のせいで自分がやりたいことができない。そんな状態に男性はストレスを感じてしまいます。そうなると一緒にいても幸せな気持ちになれませんし、女性に気を遣うことに疲弊する