黒やグレーばかり着ていたら、なんだか“おばさんっぽく”見える--。そんな秋冬のファッション悩みは、“小物ひとつで更新”できます。2025秋冬は「質感」「バランス」「上品な色遊び」がキーワード。バッグ・靴・アクセをトレンド仕様に変えるだけで、コーデがグッとアカ抜けるんです。そこで今回は、大人世代こそすぐ取り入れたい「大人のトレンド小物テク」を解説します。艶アクセ×マット素材で、“重た見え”コーデに抜け感を