10月16日にクマの痕跡が見つかった広島市安佐南区の住宅に設置したおりに、クマがかかっていたことが分かりました。クマが発見されたのは、広島市安佐南区沼田町の阿戸地区です。警察や安佐南区によると午前8時半ごろ「クマがわなにかかっている」と住民から通報がありました。 クマを巡っては10月26日、柿の木の枝が折られているのを住民が発見。区の職員とクマレンジャーが10月27日に確認したところ、木の幹に爪痕が残っ