サウナに続く温活として注目を集めているのが酵素風呂。今回は【ハイアット リージェンシー 京都】にある「RIRAKU スパ アンド フィットネス」で体験する「えん発酵温熱木浴」を紹介します。ヒノキのパウダーに米ぬかなどの発酵素材を加え、その発熱で体を温め、デトックスやリラックスをする発酵浴。終了後は体がスッキリとして、クセになるひと時でした。｜発酵温熱木浴の流れ「えん発酵温熱木浴」は、